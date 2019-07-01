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İş emniyeti mi o da ne?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde iş güvenliği konusunda oldukça gerilerde olduğumuzu dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

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İş emniyeti mi o da ne?
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Fotoğrafta görüldüğü gibi bir kişinin reklam panosu yerleştirmek için çıktığı demir karkas üzerinde hiçbir önlem almadan çalıştığını belirten vatandaşlarımız "Arkadaş Salamis çemberinde cambazlık devam ediyor! Dengesini kaybetmese bir anda kendini yerde bulacak. Çünkü hiçbir emniyet tedbiri yok. Kafasında ise bir kask yok. İş emniyeti mi o da ne? Hayat ne kadar ucuz” dediler.

Ayrıca 40 dereceye varan bu sıcakta çalışmanın hiç kolay bir olay olmadığını söyleyen vatandaşlarımız “Birileri para kazanacak diye birilerinin canı gidecek, ama bu kimsenin umurunda olmayacak. Böyle bir düzen kabul edilemez” diyerek isyan ettiler.

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