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İnsanlık nerede?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir hasta yakını vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde bir özel eczaneden aldığı ilaç fiyatının nasıl bu kadar farkı olacağını sorgulayarak bu konudaki isyanını paylaştı.

İnsanlık nerede?
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Lefkoşa onkoloji servisinde yatmakta olan babası için Cumartesi akşamı doktorun vermiş olduğu reçete doğrultusunda Lefkoşa’da Çin pazarının tam karşısında bulunan nöbetçi eczaneden ilacı acil alıp çıktığını anlatan vatandaşımız, “Bu ilaç tüm eczanelerde 22 TL olup bu eczaneden 68 TL’ye aldım ve annem bu ilaçtan tekrar istedi” dedi.

Mağusa’da olduğu için bu ilacı 22 TL’ye aldığını belirten vatandaşımız bunun üzerine Cumartesi günü 68 TL’ye aldığı eczaneyi arayıp sebebini sorduğunu ifade etti. Eczacının kendisine bu ilacı Rum’dan aldığını söyleyen vatandaşımız “Bu ilacın içinde 10 tane var ve fiyat 68 TL, bugünkü (dünkü) aldığım ilacın içinde 20 adet mevcut” dedi.

Kendisinin eczaneyi arayarak bu fiyat farkını sorguladığı zaman kendisine ‘açmadıysanız getirin’ cevabı verildiğini belirten vatandaşımız “Babam onkoloji hastası bir insan bu nedenle Cumartesi aldım bugüne tekrar almak zorunda kaldım. Sizi şikayet edecem dedim, bana ‘olur’ dedi” diye yaşadığı olayı anlattı.

Bu yapılanın hiç insanlığa sığmadığını ifade eden vatandaşımız “İnsanlık nerde size soruyorum. Biz insanlar bu şekilde yaşamaya mecbur muyuz?" diye sorgulayarak sözlerini tamamladı.

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