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İnsanlığa ve doğaya ihanetin resmi

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Ayaklı Gazete’ye Lefke bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri fotoğraflarla insanoğlunun felaketleri kendi eliyle hazırladığını bir kez daha gözler önüne sererek "Sizinle üzülerek paylaşıyoruz bu fotoları” deyip sitemlerini paylaştılar.

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İnsanlığa ve doğaya ihanetin resmi
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Geçtiğimiz gün bize ulaşan Lefke sakini vatandaşlarımız, arkadaşlarla spor için dağ doğa yürüyüşü yapmak amacıyla doğada temiz hava, temiz doğa içerisinde yürüyüşe çıktıklarını belirterek “Ama yürüdüğümüz dağ parkurunun bitimine yakın Yedidalga üzerinde su depolarının sol tarafında uçuruma atılan ölmüş hayvan, klozet, mozaik, pislikler karşıladı bizi” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Bu yapılanın hem doğaya ihanet hem de insanlığa ihanet olduğunu ifade eden Lefkeli vatandaşlarımız “Yazık doğaya hiç mi saygı yok. Ölmüş keçiyi bile attılar, oradan geçerken pis kokuyordu. Yazık çok yazık bunları dökerken ‘çevreyi kirletiyorum’ diye düşünmedi mi bu kişiler acaba?" diye konuştular.

Bu doğaya atılan moloz veya hayvan leşlerinin gelecek kuvvetli yağmur sularıyla birlikte derelere akacağını ve sonrasında bölgede salgın hastalıkların yaşanabileceğini belirten vatandaşlarımız, bu duruma isyanlarını paylaştılar

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