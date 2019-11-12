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İnsanların yaşadığı bölgeyi çöplüğe döndürüyoruz

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Hamitköy sakini bir vatandaşımız, toplum olarak her geçen gün çöplerle yaşamaya alışmaya başladığımızı iddia ederek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.

İnsanların yaşadığı bölgeyi çöplüğe döndürüyoruz
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Fotoğrafta görülen yerin Hamitkoy’de Çevik Sokak olduğunu ve bu sokakta yaşadığı için utandığını ifade eden vatandaşımız, “Şikayetler dilekçeler hiçbir önlem yok! Çevredeki iş yerleri, sanayi atıkları ve inşaat atıkları artık adeta çöp yeri gibi olmuş” diyerek isyanını paylaştı.

Bu bölgede insanların yaşadığını ancak buraya çöp, moloz ve sanayi atığı atanların hiç umurunda olmadığını savunan duyarlı vatandaşımız “Bu rezilliği herkes görmeli. Buradaki asıl suçlu bunu buraya döken insanlar ama yetkililerinde suçu var” dedi.

Bu arada iki hafta önce Lefkoşa Belediyesi’ne yapmış olduğu şikayetin üzerine belediye ekiplerinin gelip temizlik yaptığını belirterek “Maşallah çok güzel temizlemişler. Etraf yine çöpten geçilmiyor" diyerek serzenişte bulundu.

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