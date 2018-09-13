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İnsanları enayi mi sanıyorlar?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir okurumuz, ülkemizde bazı işletmelerin gerçekten de fırsatçılığın dik alasını yaptığını dile getirerek, bize başından geçen bir olayı paylaşarak sitem etti.

İnsanları enayi mi sanıyorlar?
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Solunum yetmezliği nedeniyle uzun yıllardır kullandıkları bazı ilaçlar olduğunu söyleyen okurumuz, bu ilaçlardan biri olan Atrovent isimli solunum için önemli ilacı uzun zamandır 18 TL’den aldıklarını ifade ederek, geçtiğimiz günlerde nöbetçi eczaneden oğluna bu ilacı aldırttığını söyledi.

Ancak oğlunun aldığı fiyatı duyunca şok yaşadığını söyleyen okurumuz “Oğlum o gün nöbetçi eczane olan Lefkoşa Devlet Hastanesi karşısındaki eczaneden aldığı bu ilaç için 100 TL ödediğini söyleyince şok oldum. Bunun nedenini öğrenmek için hemen telefon ile bu eczaneyi aradım. Bana verdikleri cevap ‘Bu ilacı biz güneyden alırız bunun için fiyatı budur’ dediler. Ben de bu ilacın 5 katından fazla bir miktar parayla alamayacağımı söyleyerek geri verdim” dedi.

Ertesi gün başka bir eczaneden ayni ilacı aldıklarını söyleyen okurumuz, ilacın fiyatının ise sadece 18 TL olduğunu öğrenince ikinci şoku yaşadığını anlattı. Okurumuz “Bu nasıl bir düzen anlamıyoruz. Bir eczanede 18 TL diğerinde 100 TL yani 5 kat fark mı olur? Bu fiyatları neden denetlemiyorlar. İnsanları enayi mi sanıyorlar” diyerek isyanlarını bizlerle paylaştı.

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