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“İnsan yaşadığı bölgeyi neden kirletmek ister, anlamak mümkün değil”

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“İnsan yaşadığı bölgeyi neden kirletmek ister, anlamak mümkün değil”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre duyarlısı vatandaşlarımız, bazı insanları anlamanın mümkün olmadığını dile getirerek, bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde çevrenin insanların kendi elleriyle her geçen gün doğallığını kaybettiğini dile getirerek, “Fotoğrafta görüldüğü gibi iki çöp konteyneri olmasına karşın bazı saygısız kişiler çöplerini veya evsel atıklarını konteynerler yerine yan tarafına bırakıyorlar. Biri belki dolmuş olabilir ancak diğeri boş olduğu halde neden atmıyorlar anlamak mümkün değil” diye konuştular.

Bu şekilde çevreye bırakılan evsel atıklar veya çöplerin  hem çevreye kötü bir görüntü yarattığını hem de çeşitli hastalıklara davetiye çıkardığını savunan vatandaşlarımız, “Bu çöpleri çöp konteynerine atmayan kişilerin aklından şüphe ederiz. İnsan yaşadığı yeri neden böyle kirletmek ister anlamak mümkün değil” diyerek sitemlerini paylaştılar.

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