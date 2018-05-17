İnsan sağlığı ile oynanmamalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı işletmelerin ya denetlenmediği ya da yaptıkları işe önem vermedikleri için vatandaşın sağlığıyla oynadığını iddia ederek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın Surlaiçi bölgesindeki Büyük Han içinde yerli ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği isminin baş harfleri S.C adlı restoranda dün öğle saatlerinde birşeyler yediklerini söyleyerek “Yemek mi yedik yoksa zehirlendik mi belli değil” diyerek sitem ettiler.

İnsan sağlığı ile bu şekilde oynanması gerektiğini belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta görülen kurtlu domateslerle verilen siparişlerimizi geri iade ettiysek de işletmeden bir özür almak şöyle dursun tavırları hiç kibar değildi” diye konuştular.

İşletmecinin ucuz malzeme olarak aldığı domateslerin kurtlu olduğunu bile bile vatandaşa yedirmesinin kabul edilir olmadığını belirten vatandaşlarımız, yetkilileri gerekli denetimleri yapmaya davet ettiler.

