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İnsan sağlığı bu kadar değersiz olmamalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafla insan sağlığının bu kadar değersiz olmaması gerektiği yorumunu yaparak sitemlerini dile getirdi.

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İnsan sağlığı bu kadar değersiz olmamalı
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“Bugün aldığım meşhur bir marka %100 doğal köyün yoğurdu. Netice bu kaymağı aldım altından kağıdımsı deseni ile beraber birşey çıktı.” diyen vatandaşımız ne olduğunu anlamakta zorlandığı bu cisimden dolayı yoğurdu yemekten vazgeçtiğini dile getirdi.

Ülkemizde birçok ürünün denetimsiz bir şekilde piyasaya sürüldüğünü savunan vatandaşımız “Sağlık Bakanımız tribünlere oynayacağına bunlara baksın halkın sağlığı için bunlar daha önemli” diye konuştu.

Sadece bahçe ürünlerinin değil piyasada üretilen ve insan sağlığına doğrudan etki yapan ürünlerin nerede ve nasıl üretildiği konusunda özellikle belediyelerin etkin denetim yapmasının şart olduğunu ifade eden vatandaşımız “İnsan hayatının bu kadar değersiz olmaması lazım. Bir ürünü alırken içimiz rahat olması için etkin denetimlerin olması şart” diyerek sözlerini tamamladı.

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