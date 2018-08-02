İlla ki birilerinin canı mı yanmalı?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt sakini vatandaşlarımız, bazı kişilerin kurallara uymadığı zaman belayı üzerine çektiğini ancak bu konuda yetkililerin de ihmali olduğunu düşündüklerini dile getirerek, dün sabah saatlerinde yaşanan kaza sonrası görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Güzelyurt - Lefke çift şerit yolunun hala daha açılmamasına rağmen bu yolun kullandığını belirten Güzelyurt bölgesi sakini vatandaşlarımız, Güzelyurt - Bostancı kavşağı olarak bilinen trafik ışıklarının olduğu yerde dün sabah büyük bir kaza olduğunu kaydettiler ve ‘İyi ki ölüm olmadı.’ diyerek sitem ettiler.

Bölge sakinleri Karayolları Dairesi ekiplerine seslenerek, “İlla ki birilerinin ölümünü mü beklersiniz ışıkları yapmak için sayın yetkililer” diyerek bu yolun büyük tehlikeler arz ettiğini bir kez daha gördüklerini belirttiler.

Birilerinin canı gitmeden bu yolun trafik ışıklarının düzenlenerek trafiğe açılması gerektiğini söyleyen bölge sakinleri, kaş yapayım derken göz çıkarmamak gerektiğini sözlerine eklediler.