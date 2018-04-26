İlla ki birilerinin canı mı yanmalı?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ağır vasıta sürücülerinin yol güvenliği ve trafik güvenliği konusunda sınıfta kaldığını savunarak bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir kamyonun üzerinde taş ve toprak yüklü vaziyette yolda ilerlediğini belirten duyarlı vatandaşlarımız, “Tabii ki kamyon taş veya toprak taşıyacaktır. Ancak bu şekilde arkadaki kapağı olmadan yolda ilerlemesi ne kadar sağlıklıdır?” diyerek sitem etti.

Yollarımızın zaten oldukça kötü olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, her tarafın adeta köstebek yuvası gibi delik deşik olduğunu belirterek, bu kamyonun düştüğü her çukurda yola taş parçalarının savrulduğuna şahit olduklarını belirttiler.

Buna benzer ağır yük taşıyan kamyonlarla sürekli karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlarımız, illa ki birilerinin canının yanmasını beklemeden gereken önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine eklediler.