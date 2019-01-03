Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, devlet kurumlarının birçok yerde son zamanlarda yapılan işlerinin hiç sona erdirilmediğini savunarak, bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, bize gönderdikleri fotoğraflarla yapılan işlerin sorumsuzca önlem alınmadan bırakılıp gidildiğini söyleyerek, “Burası Sosyal Konutlar bölgesinin en işlek sokağı Sincan Sokağı Annem Gıda marketin yan tarafı. Kasım ayında Telefon Dairesi tarafından açılmış. Öyle de kaldı” dediler.

2 ay geçmesine karşın bu çukurun neden kapatılmadığını anlamadıklarını belirten vatandaşlarımız, yetkililere veya ilgililere seslenerek “Artık kapatın burayı. İlle de birilerinin başına bir şey gelmesi mi lazım? İlla ki birilerinin canı mı yanmalı? Ne bir uyarı var ne de ışık var. Gece karanlığında bir insan veya araba içine düşse başlarına bir şey gelecek” diyerek sözlerine tamamladılar.