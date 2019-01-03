banner237
Vicdani ret için karar günü
Vicdani ret için karar günü
17 0
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
53 0
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
133 0
Yılın ilk bebekleri iki kız
Yılın ilk bebekleri iki kız
42 0
Göçmenköy yıldızların peşinde
Göçmenköy yıldızların peşinde
445 0
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
31 0
Esentepe'de 2 ayrılık
Esentepe'de 2 ayrılık
201 0
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
22 0
banner82

İlla ki birilerinin canı mı yanmalı?

banner27

banner210
İlla ki birilerinin canı mı yanmalı?
banner215

 

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, devlet kurumlarının birçok yerde son zamanlarda yapılan işlerinin hiç sona erdirilmediğini savunarak, bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, bize gönderdikleri fotoğraflarla yapılan işlerin sorumsuzca önlem alınmadan bırakılıp gidildiğini söyleyerek, “Burası Sosyal Konutlar bölgesinin en işlek sokağı Sincan Sokağı Annem Gıda marketin yan tarafı. Kasım ayında Telefon Dairesi tarafından açılmış. Öyle de kaldı” dediler.

2 ay geçmesine karşın bu çukurun neden kapatılmadığını anlamadıklarını belirten vatandaşlarımız, yetkililere veya ilgililere seslenerek  “Artık kapatın burayı. İlle de birilerinin başına bir şey gelmesi mi lazım? İlla ki birilerinin canı mı yanmalı? Ne bir uyarı var ne de ışık var. Gece karanlığında bir insan veya araba içine düşse başlarına bir şey gelecek” diyerek sözlerine tamamladılar.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.