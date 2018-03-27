İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne Atik’in ismi geçiyor

Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan bilgilere göre, çiçeği burnunda olan dörtlü koalisyon hükümetinin kadrolarını oluşturmaya devam ettiği bildirilirken, atama ve görevden almaların da bu bağlamda sürdüğü ifade edilmekte.

Bize siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in bakan olduğu Milli Eğitim Bakanlığı da kadrolarını oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda İlköğretim Dairesi Müdürlüğü için Çatalköy İlkokulu’nda görev yapan İlkşen Varoğlu Atik’in isminin geçtiği bize gelen bilgiler arasında bulunuyor. Geride kalan erken genel seçimlerde TDP’nin Girne’den 3. Sıra milletvekili adayı da olan Atik’in ilerleyen günlerde bu göreve atanmasının yüksek ihtimal oluğu belirtiliyor.