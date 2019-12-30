Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, cumartesi günü sabah saatlerinde yürüyerek Lefkoşa’nın tarihi bölgesi olan Sulariçi bölgesini dolaşmaya çıktığını belirterek fotoğraftaki manzara karşısında hem utandığını hem de şok olduğunu belirterek bu konudaki isyanını bizlerle paylaştı.

“Burası Sarayönü Meydanı,Dikilitaş’ın bulunduğu yer. İlkellik Lefkoşa’nın göbeğinde kaygısızca sergileniyor” diyen vatandaşımız Sarayönü’nün gerek Lefkoşalıların, gerek başka bölgelerden gelenlerin gerekse turistlerin uğradığı bir yer olduğunu bu nedenle bu görüntülerin utanç tablosu olduğunu ifade etti.

Bu çirkin görüntüye neden olanların ülkemiz vatandaşı olamayacağını savunan duyarlı vatandaşımız böyle bir düşüncenin ancak üçüncü ülke vatandaşlarında olduğunu iddia etti.

“Yok mu bu rezilliğe dur diyecek bir makam? Böyle çirkin görüntüye dur diyecek bir yetkili herhalde çıkar” diyen vatandaşımız yetkilileri göreve davet etti.