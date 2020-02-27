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İlkbaharın simgesi bademler çiçeklendi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, iki yıldır bereketli kış yağmurları nedeniyle doğanın yeşillenip rengarenk olduğunu ve insanın içinin huzur dolduğunu dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla doğanın güzelliğini bizlerle paylaştılar.

İlkbaharın simgesi bademler çiçeklendi

Özellikle kış aylarının son günlerini yaşadığımız bugünlerde ilkbaharın simgesi olan badem, erik, şeftali gibi bazı ağaçların bugünlerde çiçeklerini açtığını ve ortaya çok güzel görüntülerin çıktığını söyleyen vatandaşlarımız, biraz erken olmasına karşı özellikle bademlerin çiçeklerini açmasıyla yeşil örtünün içine beyaz bir gelin gibi salınmalarını fotoğraflayıp bizlerle paylaştılar.

Geçmiş yıllara göre hava sıcaklıklarının da ilk bahar gelmeden 15 santigrat derecelerin üzerine çıkmasıyla başta badem olmak üzere birçok ağacın çiçeklendiğini belirten vatandaşlarımız, “Ülkemiz özellikle bu güzel doğasıyla ve mevsimiyle paha biçilemez. Bunu pazarlayabilmek ve ülkemize turist çekmek gerek” diyerek sözlerini tamamladılar

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