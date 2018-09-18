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İhtiyaç listesini gören veliler çıldırıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı öğrenci velileri, dün ilkokullarda eğitim yılının başlamasıyla birlikte okullardan çocuklarının ellerine verilen ihtiyaç listesini görünce şok olduklarını kaydettiler.

İhtiyaç listesini gören veliler çıldırıyor
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İlkokullarda eğitim yılının başlamasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarının ellerine birer liste verildiğini aktaran vatandaşlarımız “Ancak geçtiğimiz yıllarda defter, kalem türünden ihtiyaçlar değil diğer ihtiyaçlar için listeler veriliyordu. Ancak bu yılki listelerde kırtasiye malzemeleri de var” diye konuştular.

Devlet okullarına çocuklarını göndermelerinin en önemli nedeninin eğitimin ücretsiz olması olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Bu yıl ama eğitim ücretsiz olmayacağa benziyor. Bu ekonomik krizde her ailenin bu istenen malzemeleri alması çok zor. Zira mutfak masrafları her geçen gün el yakıyor” dediler.

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