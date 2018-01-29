İhbar üzerine öğrenci evine uyuşturucu baskını

Omar Mostafa Mohamed Sabahallah Elnahas'ın Gönyeli’de bulunan ikametgâhında ihbar üzerine önceki gün 20.15 sıralarında mahkeme emri ile yapılan aramada yatak odasında komodin çekmecesinde 6 paket şeklinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu

Kamalı Haber

Gönyeli’de alınan ihbar üzerine zanlı Omar Mostafa Mohamed Sabahallah Elnahas'ın ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlı Omar Mostafa Mohamed Sabahallah Elnahas'ın Gönyeli’de bulunan ikametgâhında alınan ihbar üzerine 27 Ocak tarihinde saat 20.15 sıralarında mahkeme emri ile yapılan aramada yatak odasında komodin çekmecesinde 6 paket şeklinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının uyuşturucu madde ile ilgili olarak verdiği izahatta 7 gram olarak aranmakta olan bir şahıstan aldığı ve bu maddeden 1 gramını bir kişiye verdiği itirafında bulunduğunu belirtti. Polis zanlının ayrıca Kasım - Aralık 2017 ayı içerisinde yine aynı şahıstan iki farklı seferde 7 gram toplamda 14 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde aldığı itirafında bulunduğunu da kaydetti. Polis memuru Ozan Özder mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste kalmasına emir verdi.