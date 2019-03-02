İçip içip ortalığı dağıttı

Lefkoşa’da sakin Mustafa Gazelci, sarhoş halde Gözde Musabeyoğlu’yla park kavgası yaptı ve kadına söverek, aracının arka camını kırdı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da sakin Mustafa Gazelci, sarhoş halde Gözde Musabeyoğlu’yla park kavgası yapıp, kadına söverek, aracının arka camına sert bir cisimle vurup, kasten hasara uğrattığı gerekçesiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak mahkemede olguları aktaran polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Mustafa Gazelci’nin Kasti Hasar, İthale-i Lisan, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Sevinç, 28.02.2019 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa' da Tatlısu Sokak İrfan Apartmanı’nın araç park alanı içerisinde Gözde Musabeyoğlu’na ithale-i lisanda bulunduktan sonra adı edilene park yerine park ettiği gerekçesi ile küfredip, müştekiye ait MA 816 plakalı araca muhtemelen sert bir cisimle kasıtlı bir biçimde vurmak suretiyle arka camını kırıp hasara uğrattığını söyledi. Sevinç, 28.02.2019 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube içerisinde Kasti Hasar, İtale-i Lisan meselesinden dolayı şubeye celp edilen Lefkoşa' da sakin Mustafa Gazelci’nin alkollü bir vaziyette şube içerisinde "hakkımda şikayet mi var" diye bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, her iki ellerini ve kollarını aşağıya yukarı bir şekilde sallamak suretiyle uygunsuz tavır harekette bulunduğunu anlattı. Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Sevinç, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.