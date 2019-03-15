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Hurmalar birer birer tükeniyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa sever vatandaşlarımız, ülkemizin önemli ağaçlarından biri olan hurma ağaçlarının son zamanlarda birer birer kuruyarak azaldığını ifade ederek bu konuyla ilgili son şahit oldukları bir olayı bizlerle paylaştılar.

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Hurmalar birer birer tükeniyor
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Ülkemizin en eski binalarının bulunduğu Lefkoşa’daki Sarayönü bölgesindeki Mahkemeler içerisinde bulunan neredeyse yarım yüzyıllık hurma ağacının geçtiğimiz günlerde gürültüyle devrildiğini ifade eden bölge sakini vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi neredeyse 20 metreye varan uzunluğu ile bir çınar gibi Mahkemeler bahçesinde bulunan hurma ağacı sabah saatlerinde yağmur sonrasında devrildi. Bu ağacın devrilmesinin nedeni yağmur olamaz zira bu ağaç ne yağmurlar ve fırtınalar gördü. Bizce devrilmesinin en büyük nedeni son yıllarda hurmalara zarar veren böceklerdir.” diye konuştular.

Bu böceklere karşı ilaçlama veya gerekli mücadele yapılmazsa ülkede hurma kalmayacağını ifade eden vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.

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