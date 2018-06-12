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Herkesi eşek yerine koymak hiç hoş değil

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, trafikte herkesin birbirine saygısı olması gerektiğini ancak bazı sürücülerin buna özen göstermediğini belirterek, dün sabahleyin yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Herkesi eşek yerine koymak hiç hoş değil
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Lefkoşa’nın en yoğun trafiğinin yaşandığı sabah saatlerinde fotoğrafta görülen jeep araç sürücüsünün yaptığını eleştiren vatandaşlarımız “Sabah, BRT - Ektam - ELSİS önü uzun kuyrukta herkes "eşşek" gibi sırasını beklerken trafikte, herkesi eşek yerine koyan, banketten Ulubatlı Hasan gibi 200 metre kopup gelen "insan". Yüzümüze baka baka önümüze geçti” diye konuştular. 
Bu arkadaş sorsalar herhalde cevabının "Bu memleket düzensizdir ve hayır etmez, bu ülkede adalet yoktur, herkes bencildir" deyivereceğini ifade eden vatandaşlarımız “Aynaya bakar mı hiç? İşine gelmez! Japon arabası kullanırken, bir Japon'un sahip olduğu onurun %1'ine de sahip olabilsen...” diye sitem ettiler.
İnsanın biraz onurlu olması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, bu şekilde hareket eden sürücünün hiç onuru olmadığını iddia ederek bu konudaki duyarlılıklarını bizlerle paylaştılar.

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