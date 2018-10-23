Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz akşam Lefkoşa’nın ara sokaklarında rastladığı fotoğraftaki araç parkına hayran kaldığını belirterek, sitemlerini paylaştı.

Vatandaşımız, fotoğrafta görüldüğü gibi dörtyol kavşağı gibi bir kavşak olan burasının tek yön olduğunu bu nedenle sola dönmek isteyenlerin sol tarafta durması, sağa dönmesi gerekenlerin sağ tarafta durduğunu ancak aracını park edip giden bu sürücü nedeniyle sola dönmek isteyenlerin mecburen sağ tarafta durduğunu kaydetti

“Bu araç parkından dolayı bir kez daha anladım ki herkes şoför olamaz. Zira şoför olmak için sadece dümeni tutarak vites atmak yetmez. Kuralları da bilmek gerekir. Kavşaklara da park yapılamayacağını da bilmek gerek” diyen vatandaşımız, böyle sürücülerden dolayı yollarda trafiğin alt üst olduğunu sözlerine ekledi.