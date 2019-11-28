Herkes kafasına göre yol mu işgal edebilir?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizde herkesin kafasına göre hareket ettiğini ve istediğini yaptığını dile getirerek, bu konuda bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yolun Girne’deki Kaya Palazo Hotel önü olduğunu iddia eden vatandaşlarımız, yol içinde görülen taş ve dubaların otel tarafından konulduğunu ifade ettiler.

“Otel kendi müşterileri için yola taş koyarak yer tutar” diyen vatandaşlarımız, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu, zira yolların halkın olduğunu vurguladılar.

Bu yolu kullanan sürücülerin yolun bu şekilde işgal edilmesi nedeniyle zaman zaman karşı şeritten gelen diğer sürücülerle burun buruna kaldığını ifade eden vatandaşlarımız, bu duruma belediyenin neden müdahale etmediğini sorguladılar.

Ülkede herkesin dilediğini yapması durumunda düzensizliğin baş göstereceğine dikkat çeken vatandaşlarımız, yetkililerin buna müdahalede bulunmasının şart olduğunu sözlerine eklediler.