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Her taraf başıboş köpeklerle doldu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı köylerden vatandaşlarımız, büyük av sezonunun geçtiğimiz hafta sona erdiğini ancak bu sona ermeyle birlikte köylerinde başıboş köpek sayısının arttığını dile getirerek son günlerde bölgelerinde zarar verdiklerini söyleyerek sitemlerini paylaştılar.

Her taraf başıboş köpeklerle doldu

Özellikle av bölgelerine yakın yerleşim yerlerinde yaşayan birçok vatandaşımız, son günlerde evlerinin etraflarında hiç görmedikleri sahipsiz köpeklerin dolaştığını ve bu köpeklerin hayvanlarına zarar verdiklerinden dert yandılar.

Bu başıboş köpeklerin toplatılması konusunda belediyelerden yardım istediklerini ancak belediyelerin bu konuda kendilerine yardımcı olamadığını aktaran vatandaşlarımız, “Gerek evcil kümes hayvanlarımıza gerekse ağıllarımızdaki diğer hayvanlarımıza bu başıboş köpeklerin zarar vermesini mi beklemeliyiz?” diye sorguladılar.

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