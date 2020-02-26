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Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin çevre konusunda çok acımasız olduğunu ve bu kişilerin cezalandırılması gerektiğini söyleyerek sitemlerini dile getirdiler.

Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı

Bize gönderdikleri fotoğrafla acı gerçeği gözler önüne süren çevre dostu vatandaşlarımız, bu fotoğrafın Karpaz bölgesindeki bir köyün 700-800 metre Güney batısı olduğunu belirttiler.

“Belediyeye bağlı bir köy olup her türlü temizlik hizmetleri alan bu insanların neden hala daha çöpleri ovalara döküyor inanılır gibi değil” diyen vatandaşlarımız, bu şekilde çevreyi kirletenlerin ceza alması gerektiğinin altını çizdiler.

Her isteyenin kafasına göre çevreye eşya veya moloz bırakmaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, herkesi çevremize sahip çıkmaya davet ettiler.

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