Hem çevreyi hem insanlığı zehirliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hava kirliliğinin, çoğalan araç sayısı ve büyüyen sanayi ile arttığını ifade ederek, fotoğrafta görüldüğü gibi büyük araçların etrafa yaydığı eksoz gazlarının hem hava kirliliğini hem de insan sağlığını tehdit ettiğini dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Dün Lefkoşa – Haspolat arasında görüntüledikleri bu otobüsün yol boyunca kara duman atarak yoluna devam ettiğini söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Ne kemerini takmaman, ne ehliyet sürenin bitmesi suç ciddi bir suçtur. Suç olan doğayı ve insan sağlığını böylesine hiçe saymak. Esas suç budur” dediler.

Dünyayı ve insan sağlığını tehdit eden büyük bir suç olan etrafa karbondioksit salımının önüne geçmek gerektiğini söyleyen duyarlı sürücülerimiz “Ozon bunlardan deliniyor, insanlar bunlardan kanser oluyor. Biz yanından geçerken bu arkadaşı uyardık. Dikkate alır almaz bilemem, ama polisin en dikkat etmesi gereken şeylerin başında bu geliyor. Ne doğayı ne de insan sağlığını kimsenin böyle hiçe saymasına hakkı yok” diyerek isyanlarını paylaştılar.