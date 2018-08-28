Hazır hastaneye gelmişken göz doktoruna uğramalı

“Fotoğrafta gördüğünüz park yapmış araba Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi park alanı içine park etmiş. Bu arabanın sahibi ya gözleri görmüyor ya da bu park alanın sadece kendine ait olduğunu düşünüyor” diyerek söz konusu araç sahibinin eğer gözü bozuk ise hazır hastaneye gelmişken bir göz doktoruna gitmesi tavsiyesinde bulundu.
Hastanede park yeri bulmanın oldukça zor olduğunu belirten vatandaşlarımız, bu şekilde iki park yerini kapatan sürücüler nedeniyle kriz geçirdiklerini sözlerine eklediler.