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Hazır hastaneye gelmişken göz doktoruna uğramalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı sürücülerin ya park yapmayı bilmediğini veya her yerin kendilerine ait olduğunu düşünüp park yaptığını belirterek, dün Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki Onkoloji Servisi yanında bulunan park alanında çektikleri bu fotoğrafı bizlere göndererek sitem ettiler.

Hazır hastaneye gelmişken göz doktoruna uğramalı
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“Fotoğrafta gördüğünüz park yapmış araba Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi park alanı içine park etmiş. Bu arabanın sahibi ya gözleri görmüyor ya da bu park alanın sadece kendine ait olduğunu düşünüyor” diyerek söz konusu araç sahibinin eğer gözü bozuk ise hazır hastaneye gelmişken bir göz doktoruna gitmesi tavsiyesinde bulundu.

Hastanede park yeri bulmanın oldukça zor olduğunu belirten vatandaşlarımız, bu şekilde iki park yerini kapatan sürücüler nedeniyle kriz geçirdiklerini sözlerine eklediler.

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