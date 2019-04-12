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Hayvancı yoğun tempoda
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Hayvancı yoğun tempoda

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde bahar aylarının yaşandığı bugünlerde özellikle büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bugünlerde oldukça yoğun bir tempoda oldukları bildirildi.

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Hayvancı yoğun tempoda
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Özellikle silaj yapmak isteyen hayvancıların bugünlerde havaların el verdiği sürece arpa ve buğday tarlalarını biçerek silaj yapmak amacıyla balya yaptıkları bildirilirken, ülkede son yıllarda görülen büyük kuraklıklar nedeniyle bu yıl bereketli olan yağışlar sonrasında bol bol silaj ve sano balya yapmak için hayvancıların gecesini gündüzüne kattıkları ifade edilmekte.

Geçtiğimiz yıllardaki sıkıntıları önümüzdeki yıl veya yıllarda yaşamamak için stok yapmayı planlayan hayvancıların, kuru ot balyaları içinde büyük rençberlerle anlaşma çabası içinde oldukları gelen bilgiler arasında. 

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