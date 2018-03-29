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Hayvancı silaj ve sano yapımına hız verdi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, ülkemizde önemli bir sektör olan hayvancılık sektöründe çalışan hayvancıların geride kalan kurak kış ayları nedeniyle tarlalarındaki ekinlerin kurumaya yüz tutması nedeniyle silaj ve sano yapımı için kollarını sıvadığı bildiriliyor.

Hayvancı silaj ve sano yapımına hız verdi
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Özellikle Mesarya bölgesinde büyük baş hayvancılıkla geçimini sağlayan hayvancıların bir süredir yağmur beklentisi nedeniyle yavaş yaptıkları sano ve silaj işlerine son günlerde hız verdikleri gelen bilgiler arasında yer alırken, kaba ot yani balya ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşündükleri ifade ediliyor.

Gerek arpa, gerekse buğday ekili tarlaların Mart ayı içinde yağmur almamasından dolayı yeterince boylanamaması nedeniyle bazı hayvancıların sano veya silaj yapımını masraflı bulduğu için kararsız kaldıkları da bize ulaşan bilgiler arasında.

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