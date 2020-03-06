Havalar ısındıkça yılanlar ortaya çıkıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bu yıl soğuk havaların çok kısa sürdüğünü ve Şubat ayının normallerin üzerinde bir sıcaklıkla geçtiğini belirterek, bunun da yılanların erken uyanmasına sebep olduğunu gözlemlediklerini kaydettiler.

Geçtiğimiz gün dağ bayır gezerek bir doğa yürüyüşü yaptıklarını belirten vatandaşlarımız, bu gezinti sırasında ülkemize özgü kufi yılanı başta olmak üzere çeşitli yılanları gördüklerini ifade ettiler.

Sıcaklıkların erken artmasıyla uyanan yılanlara dikkat etmek gerektiğine vurgu yapan vatandaşlarımız, “Özellikle mantar ve ayrelli meraklıları nereye eğildiklerine çok dikkat etmeliler” diyerek uyarıda bulundular.