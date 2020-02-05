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Hastanenin park yerindeki keyfi parklar can sıkıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, dün sabahleyin Lefkoşa’daki Devlet Hastanesi’nin park yerinde karşılaştığı araç park manzaraları karşısında sinir olduğunu belirterek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştı.

Hastanenin park yerindeki keyfi parklar can sıkıyor

Vatandaşımız, “Bu fotoğrafı ve diğer fotoğrafları sabah 9.30 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yerinde çektim. Bunun gibi yanlış park edilmiş daha birçok araç vardı. Bir tane olsa yanlış anlayım acildir! Yok da bu kadar” diyerek gün geçtikçe insanlarda saygı kalmadığını ifade etti.

Hastane gibi insanların sağlığı için zamana karşı yarıştıkları bir yerde park yerlerinin bu şekilde gelişi güzel park edilerek kullanılmasının çok yanlış olduğunu belirten vatandaşımız, “Yok gelişi güzel park devam ediyor, bu daha yürürken rastgele gördüklerim” diyerek sitem etti.

Fotoğrafta görüldüğü gibi aracın diğer araçların park yerinden çıkış için yönlendirildiği okun üzerine park edildiğine dikkat çeken vatandaşımız, “Bu şekilde park yapan bir sürücünün trafik işaretlerini bildiğinden şüphem var. İnşallah bu sürücü nedeniyle birilerinin canı yanmaz” diyerek sözlerini tamamladı.

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