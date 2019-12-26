Hastaneler böyle mi sağlık dağıtıyor?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hasta yakını vatandaşlarımız, bize gönderdikleri fotoğraflarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ne kadar zor durumda olduğunu bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Hasta yakınları, bir hastanenin insanlara şifa dağıtan yer olması gerektiğini ifade ederek, “Fotoğraflardan da görüldüğü gibi insanlar bu ortamda şifa mı buluyor yoksa daha fazla hasta mı oluyorlar?” diyerek isyan ettiler.

Fotoğrafta da görüldüğü bazı hastaların kaldığı odaların halinin hiç hijyenik olmadığını söyleyen hasta yakınları, “Hastaların tedavi gördüğü yerlerde bu şekilde kanlı eldivenler, serum lastikleri ve iğneler, kirli peçetelerle dolu. Bu ortamda sağlıklarına nasıl kavuşacaklar?” diyerek sitem ettiler.

Hastanenin temizlik işlerinin özel sektör tarafından mı yoksa devlet tarafından mı yapıldığını sorgulayan vatandaşlarımız, “Her kim yaparsa yapsın ama bu şekilde hiç hijyenik olmayan ortamlar bir hastaneye yakışmıyor” diyerek sözlerini tamamladılar.