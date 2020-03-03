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Hastane yangınına sebep, sürekli yapılan anjiyolar mı?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre geçtiğimiz Cuma günü yaşanan yangın sonucu büyük hasar meydana gelen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaralar sarılmaya çalışılırken, yangının neden kaynaklandığı konusunda bize bilgiler ulaşmaya başladı.

Hastane yangınına sebep, sürekli yapılan anjiyolar mı?

Hastanede çalışan hemşirelere yakınlarından bize ulaşan bilgilere göre, hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nin anjiyo Bölümü’nde başlayan yangının sebebinin kabloların aşırı yüklenmeden dolayı ısınması sonucu patlamasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Kabloların aşırı ısınmasına sebep olan olayın ise Anjiyo Bölümü’nün son zamanlarda çok fazla hastaya anjiyo yapılması sonucunda kabloların yıprandığı belirtilerek, özellikle yangının yaşandığı günün öncesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nden doktorların adeta yarışırcasına anjiyo yaptıkları iddia edildi. Hastanede görev yapan hemşirelerin yakınlarına bu konuda sitem ettikleri gelen bilgiler arasında yer alırken, yangın felaketinin yaşandığı günün öncesinde doktorların aka arkaya gece saat 01.00’e kadar hastalara anjiyo yaptıkları iddialar arasında bulunuyor.

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