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Hasta maskesi mi yoksa altın külçesi mi satın alınıyor anlamadık

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, dünyada hızla yayılan Corona virüsü nedeniyle her geçen gün tedirginliklerinin arttığını ve u nedenle başta çocukları olmak üzere bu hastalıktan korunmak amacıyla kendince tedbirler aldıklarını belirtti. Bu tedbirlerden biri olan maske takmak için geçtiğimiz gün tanıdığı bir eczaneye gidip oradan maske aldığını söyleyen vatandaşımız, yaşadığı şoku bizlerle paylaşarak isyan etti.

Hasta maskesi mi yoksa altın külçesi mi satın alınıyor anlamadık

Okula gitmesi için toplu ulaşım aracı kullanacağından çocuğu için iki adet maske aldığını belirten vatandaşımız “Eczacımız verirken utandı ve kendine geliş maliyetinden verdi hatır için! Tahmin edin açıkgöz tüccarımız kaç paraya satıyor eczanelere bu uyduruk maskeleri” diye konuştu.

Mutlaka bilenlerin veya alanların olduğunu ifade eden vatandaşımız “Bilmeyenler için söyleyeyim tam 80 TL... Yazı ile tam Seksen Türk Lirası” diyerek bunun tam bir hırsızlık olduğunu iddia etti.

Maskeleri alıp eve gittiğini ve bu altın değerindeki maskeleri incelemek için baktığında ikinci şokunu yaşadığını dile getiren vatandaşımız “Eve geldim ve ne göreyim!!! Maskelerin üzerinde "Made in China" yazar!!! Allah bilir tüccarımız 0.1 cent ya da o civarlarda mal etmiştir, bu karşılığında altın külçesi istediği maskeleri!!!” diyerek sitem etti.

Dünyada korona virüsüne karşı mücadele eden ülkelerde bu maskelerin halka ücretsiz dağıtıldığına vurgu yapan vatandaşımız “Türk'ün Türk'ten başka dostu yok dedikleri buysa düşmanı hayal bile edemedim!!!” diyerek sözlerini tamamladı.

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