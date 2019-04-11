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Haspolat’ta lağım suları evlere akıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Haspolat sakini vatandaşlarımız, yaklaşık 12 gün önce Taşkent bölgesinde yağan şiddetli yağmurlar sonucunda oluşan sel sularının Haspolat’a ulaştığını ve o günlerde başlayan mağduriyetlerinin halen daha devam ettiğini ifade ederek, bize bazı fotoğraflar göndererek sitemlerini paylaştılar.

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Haspolat’ta lağım suları evlere akıyor
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Vatandaşlarımız “Haspolat’ta yağmur yağalı 12. gün. Evimizin etrafına hala çevreden atık su gelmekte. Su dedik, doğa dedik ancak şu anda sağlık söz konusu” diyerek salgın bir hastalık yaşanmasından korktuklarını dile getirdiler.

“12 günde bu sorunu çözemeyen bir belediye ve devlet, ne belediyedir ne de devlettir.  Kapatın, kilitleyin ofislerinizi de eve gidin” diyerek isyan eden Haspolat sakini vatandaşlarımız, aradıkları bazı yerlerden kendilerine verilen cevabın, ‘Sivil Savunmada tanıdığınız var mı?” olduğunu belirterek, bu işlerin tanıdıkla çözüleceği düşüncesinin hiç hoş olmadığını vurguladılar.

Bu lağım sularının nereden geldiğini bularak önlemini almanın bu kadar zor mu olduğunu sorgulayan bölge sakinleri, yetkilileri sorumlu davranmaya davet ettiler.

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