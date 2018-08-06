Harper Orhon partisine isyan etti

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin sivil toplum kuruluşlarından biri olan Avcılık Federasyonu’ndan yıllarca görev yapan eğitimci ve bir dönemde milletvekilliği adaylığına başvuran TDP’li olarak bilinen Harper Orhon adeta isyan etti.

Orhon, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllardır gönül vererek çalıştığı TDP’den ayrıldığını duyurdu. İşte Harper Orhon’un paylaşımı:

“Siyasi hiç bir parti ile ilişkim kalmamıştır.

Yıllarca en zor döneminde seçilmeyeceğimizi bile bile elimizi taşın altına sokmaktan çekinmedik.

TKP- BDH- TDP’li olduğumuzdan hep geri itildik. KTOEÖS’nı kullanarak puan toplamadık. CTP’li olmadığımızda müdür veya müdür muavini olmadık. Zaten başvuruda yapmadık. Çünkü biliyor ve görüyorduk ki sorular birilerine sınavdan önce veriliyordu. Kurulan tezgahlarda kendi adamlarına uygun kriter puanları nasıl çoğaltılır onun tüzüğü yapılıyordu.

UBP li veya DP li olmadığımızdan bakanlıkta ne uzman olabildik, nede bir üniversitede (KKTC üniversiteleri) master veya doktora programlarına burslu girebildik. Paramız olmadığından master yada doktora da yapamadık. Yılmadık kendimizi geliştirdik. Halkımız için kimseye biat etmedik , kimsenin kulu, köpeği olmadık. Hep doğruyu konuştuk. Bu nedenle de hep gerilere itildik. Sabrettik.

Kendi adıma bir çok kitap okudum. Birçok konuda birçok şey araştırdım, bunları da yazılı basında veya dergilerde paylaştım. Bir çok sivil toplum örgütünde görev aldım çalıştım. Hepsinde de başarılı oldum. Bu faaliyetleri para için değil halkım için yaptım. Kimseye para karşılığında iş yapmadım. Benim gibi birçok arkadaşımla, meslektaşımla ortak yanımız bu özelliklerimizdi. Ölçütümüz para karşılığı hizmet değil, halk için hizmetti. Bir özelliğimiz ise aynı parti sempatizanı olmamızdı. Biz Kıbrıs Türk Halkının insanlarıydık öğünerek söylerdik biz TDP’liydik. temizdik. Benim gibi TDP li olan onlarca kişi varken.

TDP nin merkez binasının, yerini bile bilmeyen kişiler TDP nin bakanlığında görev alıyor sa ve TDP liler dışarıda kalıyorsa, bunun bir anlamı vardır.

Bizler başarısız insanlarız ki dışarıda bırakıldık.

Eğitimden , kültürden, Talimden, Terbiyeden, Tiyatrodan Sanattan, Meslekten ,Öğretimden kısaca bir eğitimci olarak birçok eğitimci TDP’li gibi hiç bir şeyden anlamadığımız ortaya çıkmıştır.

Bu yazıyı bir mevki istediğimden dolayı yazmadım. Bu yazıyı artık sizleri savunurken ne söyleyeceğimi neresini savunacağımı bilemeyeceğimden dolayı yazdım. Halka yalan söyleme gibi adetim olmadığından dolayı da artık bir TDP’li değilim....”