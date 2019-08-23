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Harnup hasadı yüzleri güldürüyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yetişen önemli bitkilerden olan ve son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada önemi giderek daha çok anlaşılan harnup veya bir diğer ismi Keçi Boynuzu hasadı harnup üreticilerinin yüzünü güldürüyormuş.

Harnup hasadı yüzleri güldürüyor
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Geçtiğimiz hafta başlayan harnup hasadı dolayısıyla ağaçlarındaki harnupları toplayan üreticilerin verimden memnun oldukları bildirilirken, özellikle son iki yıla göre daha iyi verim aldıkları bildiriliyor.

Bu arada bazı üreticilerin daha kendilerinin ağaçlarından ürünlerini toplayamadan bazı hırsızların ürünlerini topladığı için adeta isyan ettikleri bildirilmekte. Öte yandan üreticilerin topladıkları harnupları pazarlamak için geçmiş yıllarda olduğu gibi sıkıntı yaşama korkusu içinde oldukları da bize gelen bilgiler arasında…

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