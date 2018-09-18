Hamitköylülerin lağım çilesi bitmiyor

Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, aylardır dile getirdikleri lağım sorununu artık dayanılmaz hale geldiğini ifade ederek, konuyla ilgili isyanlarını bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Hamitköy Dereli Sokak lağım suları buraya birikiyor. İnsanlarımız sinekten ve kokudan akşamları dışarıda oturamaz hale geldiler” diyerek, yaz ayları boyunca sıcak havalar nedeniyle çok birikmeyen lağım sularının geçtiğimiz günlerde bölge düşen yağmurlar sonucunda sokaklardan akan sularla birlikte dere yatağında biriktiğini kaydettiler.

Bu derenin bir an önce kurutulması ve apartmanlardan gelen lağım sularının da bir kanalizasyon borusuna aktarılması gerektiğini söyleyen bölge sakinleri, “Belediyemiz biran önce bu dereye çare bulsun. Yoksa bu bölgede kısa sürede insanlar çeşitli bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olacaklar” dediler.