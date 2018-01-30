Hamitköylüler isyan noktasında

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Hamitköy sakini vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla isyan ettiler.

Yıllardır Hamitköy’de yaşadıklarını ve bu kadar kötü köy yolu hatırlamadıklarını ifade eden vatandaşlarımız, yolların çamur deryası haline döndüğünü, çamur olmayan yerlerde ise çukurların su ile dolduğunu ifade ettiler.

Geçtiğimiz hafta yağan yağmurlar sonrasında çocuklarının okula gidip gelirken adeta çamura gömüldüklerini dile getiren Hamitköylü vatandaşlarımız, “Her gün gelişen ve her gün büyüyen bir yerleşim yeri olan Hamitköy’e neden alt yapı konusunda yatırım yapılmıyor? Burada yaşayan insanlar vergisini veriyor. Su faturalarını bir güzel ödüyor. Ancak aldıkları hizmet yalnızca bir çöp toplamasıdır” diyerek isyan ettiler.

Hamitköy içindeki yolların bir an önce asfaltlanması gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, aksi takdirde yaklaşan yerel seçimlerde sandığı boykot için örgütleneceklerini sözlerine eklediler.