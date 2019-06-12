Halkla birebir diyalog kuracak personel, daha eğitimli, daha yapıcı olmalı

Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde kamu kurumlarında çalışanların oldukça lakayıt hareketleri ve vatandaşlara karşı sorumsuzca tavırlarıyla büyük tepki topladıklarını belirterek, geçtiğimiz gün başından geçen olayı bizlerle paylaşarak sitem etti.

Vatandaşımız "Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne gittim. Ortalama 2 saat bir hasta için bilgi almaya çalıştım. Hasta acilden giriş yaptığı için. O bölüme yöneldim. Görevli bayanın afra tafrası akıllara zarardı” dedi.

Buradaki görevli bayanın haricinde kendisine herkesin yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden vatandaşımız “Temizlikçi personelden tutunda, acildeki doktor bile yardımcı oldu. Ancak o görevli bayan kılını bile kıpırdatmadı” diye konuştu.

“Herşeyden vazgeçtim arkadaşlar, halkla birebir diyalog kuracak personelin, daha eğitimli, daha yapıcı, daha iş bilir olması gerekir” diyen vatandaşımız, canından bezmiş, ‘gün bitsin evime gideyim’ mantığı ile çalışanların kamuda artık hiçbir fayda sağlamadığını sözlerine ekledi.