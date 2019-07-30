 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
21 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
24 0
 
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
23 0
62 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
34 0
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
65 0
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
274 0
banner82

Halkı medeniyete, belediyeyi de işe bekleriz

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu vatandaşlarımız, sahillerin ve denizlerin temiz olması gerekirken, her geçen gün kirletildiğini söyleyerek, dün Mağusa bölgesindeki Bedis Plajı’nda yürüyüş yaparken görüntüledikleri fotoğraftaki çöplerle ilgili adeta isyan ettiler.

Halkı medeniyete, belediyeyi de işe bekleriz
banner267

Mağusa’daki Bedis Plajı’nın olduğu bu bölgenin sahilinin fotoğraftaki gibi çöplerle dolduğunu söyleyen çevre dostu vatandaşlarımız, “Hale bakın da hizaya gelin. Halkı medeniyete, belediyeyi de işe beklerik” diyerek bu çevre kirliliğinin hiç hoş görüntüler ortaya çıkarmadığını vurguladılar.

Bu çöplerin birileri tarafından toplanıldığını ancak belediye veyahut Çevre Dairesi’nden ekiplerin bu çöpleri kaldırmadığı için yeniden dağıldığını iddia eden vatandaşlarımız “Keşke çöpleri toplayanlar oradan kaldırsaydı da. Ancak belediye ekipleri veyahut Çevre Dairesi ekiplerinin de buraları temizlemesi gerekiyor” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.