Halkı medeniyete, belediyeyi de işe bekleriz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu vatandaşlarımız, sahillerin ve denizlerin temiz olması gerekirken, her geçen gün kirletildiğini söyleyerek, dün Mağusa bölgesindeki Bedis Plajı’nda yürüyüş yaparken görüntüledikleri fotoğraftaki çöplerle ilgili adeta isyan ettiler.

Mağusa’daki Bedis Plajı’nın olduğu bu bölgenin sahilinin fotoğraftaki gibi çöplerle dolduğunu söyleyen çevre dostu vatandaşlarımız, “Hale bakın da hizaya gelin. Halkı medeniyete, belediyeyi de işe beklerik” diyerek bu çevre kirliliğinin hiç hoş görüntüler ortaya çıkarmadığını vurguladılar.

Bu çöplerin birileri tarafından toplanıldığını ancak belediye veyahut Çevre Dairesi’nden ekiplerin bu çöpleri kaldırmadığı için yeniden dağıldığını iddia eden vatandaşlarımız “Keşke çöpleri toplayanlar oradan kaldırsaydı da. Ancak belediye ekipleri veyahut Çevre Dairesi ekiplerinin de buraları temizlemesi gerekiyor” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.