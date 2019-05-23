Halka açık park içinde zehirli etlerin ne işi var?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre Lefkoşa’nın en güzel parklarından olan Kumsal Parkı içinde dün sabah saatlerinde Belediye çalışanları tarafından zehirli etler tespit edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından duyuru yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı “Kumsal Parkı içerisinde ekiplerimiz zehirli etler tespit etmiş ve tespit ettikleri tüm zehirli etleri toplamışlardır. Bölgede evcil hayvanı olanların hayvanlarının gözetimini artırmalarını ve sağlıksız bir durum tespit etmeleri halinde derhal veterinerleri ile iletişime geçmelerini öneriyoruz.” dedi.

Bu arada bölge sakinleri bu duruma tepki göstererek, bu zehirli etlerin neden parka atıldığını sorgulayarak “İnsanlar gibi burada hayvanlarında yaşama hakkı yok mu? Kedi olsun, köpek olsun onların da canına kast etmek isteyen kişilerin hiç insanlıkla alakası yoktur” diye konuştular.

