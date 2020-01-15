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Güzelyurt yeni hastane binası fuhuş yuvası oldu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt sakini vatandaşlarımız, Güzelyurt’ta yapımına yaklaşık üç yıl önce başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Güzelyurt Hastanesi’nin adeta bir fuhuş yuvası haline geldiğini iddia ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Güzelyurt yeni hastane binası fuhuş yuvası oldu

 

Üç yıl önce yapımına başlanan ancak son 1 yıldır inşaatta bir çalışma yapılmayarak atıl durumda olan hastane inşaatı ile ilgili konuşan vatandaşlarımız “Güzelyurt’ta üç yıldır bitirilemeyen hastane fuhuş yuvasına döndü. Aldığımız bilgiye göre önceki gece hastane inşaatına polisin yaptığı baskında fuhuş yapan erkek ve kadınlar yakalandı” dediler.

Bu binanın daha önce de bazı uyuşturucu kullananların yuvası olduğunu duyduklarını söyleyen Güzelyurt sakini vatandaşlarımız, “Devletin başlattığı yeni binanın bir an önce tamamlanarak hizmete açılması şart. Aksi takdirde bu bina ya fuhuşa ya da uyuşturucu kullananlara yuva olarak kalacak” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

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