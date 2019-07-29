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Güzelyurt bölgesi sakinlerinin yol isyanı

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Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, 21 yüzyılda halen köy yolu çakıldan olan çok az ülke kaldığını ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla Kıbrıs’ta asfalt yolların berbat olduğunu ancak kendilerinin yolunun olmadığını söyleyerek sitemlerini dile getirdiler.

Güzelyurt bölgesi sakinlerinin yol isyanı
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Güzelyurt bölgesi sakini vatandaşlarımız “Herkes yolundaki çukurlardan vs. şikayet etmiş birde bizim yolumuzu görün istedim” diyerek attıkları fotoğrafa dikkat çekerek, çift şerit Güzelyurt-Lefke yolu yapacaklar diye mağdur olduklarını kaydettiler.

Mevcut yollarının çift şerit yol yapılacak diye devlet tarafından kapatıldığını bu nedenle 3 senedir dere yolundan gidip geldiklerini ifade eden bölge sakinleri  “Yol yapmadınız bari asfalt dökün dedik onu bile yapmadılar” dediler.

 Güzxelyurt Belediyesi ile Karayolları Dairesi’ne isyan eden bölge sakinleri “Ne Güzelyurt Belediyesi’nde iş var, ne de Karayolları Dairesi’nde... Güzelyurt Belediyesi derenin görünen taraflarının otlarını temizler tabi ama buralar görünmez diye elini bile sürmedi... Yazıklar olsun hepsine...” diyerek isyan ettiler.

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