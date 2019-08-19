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Güzelim doğa molozlarla mahvediliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, dün ailecek Lefkoşa’dan çıkarak yarım ada turu atmak için Girne –Güzelyurt-Lefke güzergahında yolculuk yaptıklarını ancak Çamlıbel’de yol kenarında bulunan fotoğraftaki görüntünün kendilerini oldukça rahatsız ettiklerini dile getirerek bu konu hakkındaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Güzelim doğa molozlarla mahvediliyor
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Çamlıbel köyü girişinde yol kenarında bulunan fotoğrafta da görülen moloz yığının yemyeşil  olan bölgenin görüntüsünü kirlettiğini ifade eden vatandaşımız “Bu moloz yığını nereden burada oluştu anlayamadı. Acaba bir ev yıkıldı ve öyle bırakıldı mı yoksa birileri buraya hususi olarak mı döktü” diyerek şaşkınlıklarını paylaştı.

Böyle moloz yığınlarının ülkenin güzelliklerini bozduğunu ifade eden vatandaşımız her önüne gelen istediği yere moloz dökmesinden dolayı doğanın adeta katledildiğini savunan vatandaşımız “Bu moloz yığını buraya kim tarafından veyahut nasıl döküldü bilmiyoruz ama, bölgeyi kirlettiği ortadadır. Bir an önce yetkililer bu kirliliği yaratanları bularak gerekeni yapmalıdır” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

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