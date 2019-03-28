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Güzel doğamızı bu şekilde mahvetmeyelim

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ilkbaharın en güzel günlerinin yaşandığı bugünlerde ailecek gezintiye çıktıklarını ancak güzelim doğada insanoğlunun yaptıklarını gördükçe isyan ettiklerini dile getirdiler.

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Güzel doğamızı bu şekilde mahvetmeyelim
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Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlarımız, çoluk çocuk, hep birlikte araçlarıyla kuzey sahil şeridini takip ederek Karpaz bölgesine kadar uzandıklarını ancak fotoğrafta görüldüğü gibi doğayı seyretmek için durdukları bu noktada gördükleri manzara karşısında sinir küpüne döndüklerini kaydettiler.

Fotoğrafta görülen yerin Kaplıca’dan Karpaz bölgesine doğru giden eski yol olduğunu belirten vatandaşlarımız, doğanın ve denizin birleştiği güzelliklerin ortaya çıktığı bu yerin bazı kendini bilmez kişilerce etrafa attıkları molozlarla kirletilmesini kabul etmediklerini ifade ettiler.

Bu çevre kirliliğine artık bir dur demek gerektiğine vurgu yapan vatandaşlarımız, “Güzel yurdumuzda O kadar gezilecek yer var ki âmâ kıymet bilmiyoruz maalesef. Burada yiyip pisliklerini bırakanları şiddetle kınıyoruz” dediler.

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