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Güngör bölgesinde cam kese böceği alarmı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa sever vatandaşlarımız, son iki yıldır bereketli yağmurlar nedeniyle doğanın her tarafından bereket fışkırdığını ancak doğada bulunan bazı zararlı böceklerinden hiç durmadan tahribata devam ettiklerini dile getirerek geçtiğimiz günlerde Taşkent – Göngör arasındaki ormanlık bölgede dolaşırken şahit olduklarını bizlerle paylaşarak endişelerini dile getirdiler.

Güngör bölgesinde cam kese böceği alarmı

 

Vatandaşlarımız Taşkentin güney doğusundaki Güngör (Gutsevendi) bölgesindeki çam ağaçları çam kese böceği istilası altında olduğunu gözlemlediklerini belirterek bununla ilgili fotoları bizlerle paylaştılar.

Bu bölgede bulunan genç çam ağaçlarının çam kese böceği istilasına uğradığını ve bu böceklerle kısa zaman içerisinde mücadele edilmezse buranın kuruyacağını gözlemlediklerini söyleyen vatandaşlarımız “Orman Dairesi kısa zamanda bu bölgeye ilaçlama yapması şart. Bu güzel genç ormanımızı kaybetmemiz gerekiyor” diyerek yetkililere çağrıda bulundular.

Ülkemizin orman fakiri olduğunu unutmamak gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız her ağacın ülkemiz için değerli olduğunu vurguladılar.

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