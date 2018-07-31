Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde çevre kirliliğine neden olan naylon poşet kullanımının sonlandırılması için ne zaman yasal bir düzenleme yapılacağını sorguladılar.

Vatandaşlar, komşumuz Güney Kıbrıs’ta naylon poşet kullanımına sınırlama getirildiğine dikkat çekerek “40 yılda bir Güney’e gecelim dedik. Susadık ve su, dondurma ayrıca soğuk kahve aldık. Naylon poşet istedik. Oradaki kasiyer bize ‘poşet parayla’ dedi. Tanesi de 0.06€”

Güney Kıbrıs’ta artık her yerde poşet parayla satılacağını öğrendiklerini belirten vatandaşlarımız, bu uygulamanın ülkemizde de bir an önce başlaması gerektiğini ifade ettiler. Çevreye zarar veren ve çevre kirliliğine neden olan naylon poşetlerin kullanımın sınırlandırılmasının şart olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, “Eğer naylon poşetler parayla satılacak olursa ülkemizde naylon poşet kullanımının düşeceğine inanıyoruz. Böylece de çevre kirliliği azalacaktır.” dediler.