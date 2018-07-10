Gündüz vakti aydınlatıyorlar

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde bazı şeylerin düzeleceğine daha kötüye gittiğini dile getirerek, buna gönderdikleri bir fotoğrafla örnek vererek sitem ettiler.

Fotoğrafta görülen yolun Ayluka yolu olarak bilinen Maraş bölgesi ile anayolu birbirine bağlayan yol olduğunu belirten vatandaşlarımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi aydınlatma lambalarının gündüz vakti ışıl ışıl yandığını ifade ettiler. Bunu kontrol eden bir kurum veya kuruluş olup olmadığını sorgulayan vatandaşlarımız, yanan lambalarla milli gelirin de yandığını ifade ettiler.

Öte yandan Mağusa – İskele anayolu üzerinde bulunan aydınlatma lambalarının ise geceleri çalışmadığını ve yolun tam bir zifiri karanlığa döndüğünü belirten vatandaşlarımız “Bu ışıklar gece çalışmazken, Maraş yolundaki ışıklar ise gece gündüz çalışıyor. Bu nasıl bir iş anlamış değiliz” dediler.