Guatr hastasının isyanı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir guatr hastası vatandaşımız, ülkede son bir aydır tiroid tahlil kitinin olmadığını ifade ederek, yaşadıkları sıkıntıyı bizlerle paylaşarak adeta isyan etti.

Vatandaşımız "Zehirli guatr hastasıyım. Sigortalıyım. Adada tiroid tahlil kiti 1 aydır yok biliyor musunuz? Özelde aynı tahlilleri 300-500 TL’ye yaptırmaya mecbur muyuz?” diye sorgulayarak ameliyat öncesi tahlil yapacak insanları özel tahlil laboratuvarına yolladıklarını dile getirdi.

Sigortalı vatandaşların her ay yatırdıkları sigorta primlerini boşa mı ödediklerini sorgulayan vatandaşımız, “Üstelik ne zaman gelir bu kit diye sorduğumuzda belli değil diyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Bu tahlile göre ilaçlar ayarlanıyor özelde yaptırmaya mecbur bırakıyorlar. Ya durumun yoksa? Ölelim mi?” diye konuştu.

Hem Girne Akçiçek hem Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanelerinde tahlil yapılmadığını belirten vatandaşımız “Eniştem ameliyata girecek. Tiroid tahlili hastanede yok diye özelden yaptırdılar mecburen. Benim de kronik zehirli guatr hastalığım var. Doktorum 2 ay sonra tahlil yaptır da ilaçları düzenleyeceğiz dedi. Ben ne yapacağımı bilemiyorum” dedi.

Hastanelerde Tsh, t3, t4 hiçbirinin olmadığını belirten vatandaşımız “1090 TL prim alırlar her ay. Birde tahlile özelde vereceğim 300 TL. Yazık değil midir?” diyerek isyanını paylaştı.