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Grip salgınına karşın yarı yıl tatili erkene alınabilir

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı ilkokul çağındaki öğrencilerin velileri, son günlerde ülke genelinde görülen grip vakalarının salgın haline dönüştüğünü belirterek bu konudaki sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.

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Grip salgınına karşın yarı yıl tatili erkene alınabilir
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Veliler “H1N1 virüsü ya da bilinen adıyla domuz gribi çok yaygın şeklinde çocuklarımızı tehdit ediyor, bazı ilaçlar bulunamıyor, hastaneler dolu, ama hiç bir önlem yok daha” diyerek sitemlerini dile getiren vatandaşlarımız, özellikle kalabalık okullarda ve sınıflarda bu grip salgının çok daha erken yayıldığını gördüklerini ifade ettiler.

Çocuklarını okula göndermemeyi düşündüklerini hatta bu konuda bazı doktorların yaptıkları açıklamalarda hükümet yetkililerini ve ilgili bakanlıkları, okulları tatile erken çıkarma konusunda uyardıklarını ifade eden veliler, “Hadi sayın bakanlar acil durum, bir karar vermeniz gerek. Grip salgınına karşın yarı yıl tatili erkene alınabilir. Ülkede daha da artmadan bu salgın durumu müdahalede bulunun” diyerek yetkililere çağrıda bulundular.

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