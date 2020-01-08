Gribal enfeksiyon ve virütik hastalıklara dikkat

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde son günlerde düşen hava sıcaklıkları nedeniyle gribal enfeksiyon vakaları ve çeşitli virütik hastaların oldukça arttığı bildirilmekte.

Özellikle Beta virüsü ile ilgili şikayetlerden dolayı hastanelerin oldukça fazla yoğunluğa uğradığı bize ulaşan bilgiler arasında bulunurken, bu virüs nedeniyle gerek küçük çocukların gerekse yetişkinlerin günlerce hastanelerde tedavi oldukları ifade edilmekte.

Bazı hastalarda hem gribal hem de virüse bağlı hastalıklar nedeniyle vücudun bitkin düştüğü ve tedavi süreçlerinin uzadığı bize ulaşan bilgiler arasında bulunurken, özellikle vücut direnci düşük kişilerin bol bol C vitamini tarzı yiyecekler almaları doktorlar tarafından tavsiye edilmekte.

Bu arada bazı hastaların kendilerinin virüsü aileye de bulaştırdığı ve bu nedenle bir ailenin tamamıyla tedavi altına yatmadan evden virüsün uzaklaşamadığı gelen bilgiler arasında yer almakta.